«Le Téléthon, c'est le combat contre 7.000 maladies rares», rappelle sa présidente

Le Téléthon fait son retour avec sa 38e édition. Depuis vendredi, l'opération caritative permet à qui le souhaite de faire avancer la recherche. Et face à la maladie, il n'y a pas de petits dons, comme le rappelle au micro d'Europe 1 Laurence Tiennot-Herment, la présidente du Téléthon. "Le combat du Téléthon, c'est le combat contre 7.000 maladies rares. Grâce, on peut le dire, à la fidélité et à l'engagement des donateurs".

"On sauve des vies grâce à des traitements qui sont nés dans les laboratoires du Téléthon"

"Aujourd'hui, on sauve des vies grâce à des traitements qui sont nés dans les laboratoires du Téléthon", explique-t-elle. Mais le chemin est encore long, "Ça ne concerne que 5% des maladies rares, il y en a encore 95% qui attendent." Et c'est pour cela "qu'on a besoin de la mobilisation et des dons d'un maximum de Françaises et de Français."

L'an dernier, près de 93 millions d'euros ont été récoltés, selon le bilan définitif de l'association. 38,6 millions d'euros ont pu être alloués à l'aide aux malades et à leurs familles, et 58,2 millions à la mission Guérir pour soutenir et accompagner la recherche.