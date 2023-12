«Les enfants comptent sur nous» : Vianney, parrain du 37e Téléthon, rappelle l'importance de l'événement

Le Téléthon se poursuit ce week-end. Le plus important événement caritatif de l'année a déjà récolté près de 36 millions d'euros qui serviront à faire progresser la recherche scientifique pour lutter contre des malades qui étaient autrefois incurables. Chaque année, une personnalité est choisie pour être le parrain ou la marraine de l'édition. En 2023, c'est le chanteur Vianney qui a été sélectionné.

"Les gens se rappellent qu'ils sont généreux"

Un rôle qu'il a tout de suite pris à cœur et dans lequel il s'est investi : "Je n'ai pas beaucoup dormi, parce que ce qui compte pour moi, ce sont des rencontres récentes, mais qui compteront à tout jamais dans ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces enfants qui comptent sur nous et pour qui tout se joue dans ce genre de moments. On vit un instant clé", confie le chanteur de 32 ans.

Ce qui l'impressionne le plus, c'est l'élan de générosité qui monte parmi les Français pour cet événement : "Les gens se rappellent qu'ils sont généreux. C'est ça le peuple de France, il est en train de se mobiliser et de soulever des montages. On a les yeux rivés sur le compteur". Il reprend également l'appel de la présidente de l'association, Laurence Tiennot-Herment: "Chaque don compte. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui n'ont jamais donné pour le Téléthon et ce n'est pas grave, on commence tous avec une première fois".