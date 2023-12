«Il n'y a pas de petit don !» : la présidente du Téléthon rappelle leur importance pour la recherche médicale.

La 37e édition du Téléthon a débuté vendredi. Depuis 1987, le Téléthon, parrainé cette année par le chanteur Vianney, permet de récolter des dons qui aideront les chercheurs à trouver des traitements révolutionnaires pour soigner des maladies, autrefois incurables. Dans le contexte économique difficile que traversent les Français, la présidente de l'association, Laurence Tiennot-Herment, garde espoir et le répète : "Il n'y a pas de petits dons !".

"Des dons qui ont permis d'obtenir de grandes victoires"

"Donner au Téléthon, c'est utile pour accélérer la recherche, pour vaincre les 7.000 maladies rares, ce sont trois millions de personnes en France qui sont concernées". Des dons et des recherches qui ont permis, ces dernières années, d'obtenir de "grandes victoires", notamment avec la thérapie génique : "Elle ouvre la voie d'une médecine nouvelle qui n'a d'égal que de grandes révolutions médicales qu'on a pu connaître, qui s'applique aux maladies rares et qui profite au plus grand nombre".

C'est grâce à chaque don que de telles innovations sont possibles : "C'est l'addition de toutes ces générosités qui nous permettent de réaliser des prouesses extraordinaires", selon la présidente de l'association. Cette générosité est importante pour les familles, mais aussi pour les chercheurs qui peuvent poursuivre le combat contre ces maladies tout au long de l'année. Pour faire un don, il faut composer le numéro de téléphone 3637.