Malgré 10 millions d'euros de promesses de dons, l'inflation pèse sur le Téléthon

C'est le plus grand événement caritatif de l'année. Le Téléthon a démarré ce vendredi et les dons ont commencé à pleuvoir. Une bonne nouvelle pour la recherche médicale ; la barre des 10 millions d'euros de promesses de dons a été franchie et va permettre de lutter contre les maladies rares, comme l'amyotrophie spinale. Mais les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour beaucoup de Français en raison de l'inflation, rendant la collecte plus compliquée cette année.

"En ce moment, j'ai un budget assez restreint et j'ai beaucoup de charges en plus, donc je ne peux pas forcément me le permettre", confirme une passante interrogée par Europe 1. "Il y a pas mal de gens qui donnent, ne serait-ce que deux euros. Je sais que c'est facile de dire qu'on n'a pas d'argent et que voilà, deux euros c'est rien, c'est un café tous les mois, c'est pas grand-chose", tempère un autre. "La crise fait que les gens ont peut-être moins d'argent à mettre dans ces dons. C'est une partie de notre salaire qu'on met. Mais après si on a moins d'argent pour vivre, je comprends que les gens ne privilégient pas les dons et préfèrent faire manger leur famille."

D'autres manières de participer

C'est pourquoi, avec ce risque de voir la collecte plus faible cette année, chaque don compte encore plus. "Le Téléthon, c'est la plus grande collecte au monde. Donc il faut faire mousser cette fête-là. Il faut surtout convaincre les téléspectateurs de donner. On n'hésite pas. Il y a plein de manières de donner. Vous pouvez donner sur Internet, ça revient moins cher. Vous pouvez participer à la tombola, un ticket de 10 euros pour pouvoir acquérir peut-être des lots incroyables", précise Sophie Davant, qui présente le Téléthon pour la 26ᵉ année.

Et le Téléthon cherche également à attirer cette année de nouveaux donateurs, plus jeunes avec le Téléthon gaming notamment. Une centaine de streamers, de créateurs de contenus sur la plateforme Twitch sont rassemblés tout le week-end pour récolter des dons sur Internet. Pour rappel, le numéro à composer pour effectuer un don est le 3637.