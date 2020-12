Le successeur du cardinal Barbarin entre en fonction à Lyon : "Il fallait tourner cette page"

INTERVIEW

Ce dimanche après-midi sera installé le nouvel archevêque du diocèse de Lyon, Mgr Olivier de Germay, successeur du cardinal Babarin. Une messe aura lieu à la cathédrale Saint-Jean, de Lyon, en présence notamment de 45 évêques et du nonce apostolique, représentant du Saint-Siège en France. Surtout, ce nouvel archevêque devra gérer un diocèse encore traumatisé par l'affaire du prêtre pédophile Bernard Preynat, condamné en début d'année à cinq ans de prison ferme.

"Il fallait tourner cette page", salue au micro d'Europe Matin Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. "Il fallait mettre un point final à l'affaire Barbarin qui a empoisonné la vie du diocèse de Lyon", explique ce membre du clergé. "C'est un drame qui a été mal géré par les prédécesseurs du cardinal. Les victimes n'ont pas été entendues en temps et en heure."

"Un évêque de la nouvelle génération"

Olivier de Germay, 60 ans, devenu prêtre sur le tard, est passé en huit ans d'une petite paroisse de Toulouse à la gouvernance d'un des diocèses les plus convoités de France. L'un des plus scrutés surtout, après l'affaire des abus sexuels du père Preynat et de l'attitude controversée de son prédécesseur, le cardinal Barbarin. "Olivier de Germay est un évêque de la nouvelle génération", insiste Mgr Denis Jachiet.

À ces yeux, ce nouvel archevêque incarne une Eglise prête à se reformer, notamment face aux scandales d'abus sexuels qui ont agité ses rangs ces dernières années. "Il y a une plus grande humilité par rapport à ce que vit l'institution ecclésiale, une recherche de la vérité. La priorité ne sera plus de défendre l'apparence et la réputation de l'institution", explique l'évêque auxiliaire du diocèse de Paris.

Olivier de Germay a tout de même voulu rendre hommage au cardinal Barbarin lors de la seule interview qu'il a accordée jusqu'à présent, mercredi sur la radio RCF Lyon. "Je l'ai rencontré, évidemment il est très affecté par ce qui s'est passé, mais il ne faut pas réduire son épiscopat à ces trois dernières années", a-t-il notamment déclaré.