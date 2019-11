Les Restos du cœur craignent une baisse de l'aide européenne, "qui représente un repas sur quatre"

INTERVIEW

Les Restos du cœur lancent cette semaine leur 35eme campagne de mobilisation. Trente-quatre ans après leur lancement, un jour de septembre 1985, lors d’un appel improvisé sur Europe 1 par l’humoriste Coluche, l’association continue de venir en aide aux plus démunis. Cette année, 900.000 personnes devraient bénéficier des repas servis par les Restos du cœur. L’organisation a toujours besoin de soutien des particuliers, mais aussi de l’Union européenne. Le président, Patrice Blanc, craint la baisse des subventions de Bruxelles.

"Là y’a un enjeu énorme, puisque début 2020 sera voté le budget européen pour 2021-2027. Et il y a une ligne, celle du Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui représente aujourd'hui un repas sur quatre aux Restos du cœur", explique le président. "Les prévisions de l'ancienne Commission européenne étaient mauvaises."

Des inquiétudes malgré les nouveaux dirigeants

Malgré le changement à la tête de l'Union européenne, Patrice Blanc reste inquiet. "On a eu un message rassurant du Parlement européen", confie le président. Il y a quinze jours, ils accueillaient dans un centre des Restos à Paris le président du Parlement, David Sassoli.

"Il nous a dit à quel point il lui paraissait important de maintenir une politique européenne sociale", assure Patrice Blanc. "Mais ce n'est pas le seul à décider, il faut que les chefs d'Etat et des gouvernements se retroussent les manches, et là on a une inquiétude pour l'instant."