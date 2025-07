Absent depuis 9 ans, Jean-Jacques Goldman fait son retour à la télévision

Figure emblématique des Enfoirés, Jean‑Jacques Goldman accorde une interview exclusive à TF1 pour "Les Enfoirés, le doc". Ce programme, prévu en prime time, lui permettra de revenir sur son rôle fondateur de la création de La Chanson des Restos à sa direction artistique pendant trois décennies.

Une absence remarquée. Jean‑Jacques Goldman, mythique figure des Enfoirés, va sortir de son silence pour accorder une entretien exclusif d'environ une heure à TF1, dans un documentaire baptisé Les Enfoirés, le doc. Ce programme accompagnera la 36ᵉ édition du grand spectacle, prévue du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena de Paris. Dans cette interview, le chanteur français racontera l’origine de "La Chanson des Restos", écrite par lui même en quelques heures à la demande de Coluche, et évoquera ses coulisses.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Après Pierre Garnier, Héléna Bailly rejoint la troupe des Enfoirés pour leur concert en 2026 à l'Accor Arena Paris

Un retour très attendu

C’est une apparition rarissime. Reconnu comme la voix et le cœur du mouvement des Enfoirés, il témoignera aussi sur son rôle fondateur d’ailleurs parrain dès 1986, directeur artistique jusqu’en 2016 et sur les moments clés de son engagement avec les Restos du Cœur et la troupe. En 2016, à l’âge de 65 ans, Goldman a choisi de passer la main. "Je n’ai plus la créativité, les idées, la modernité… il est temps de passer le relais. Je reviendrai avec plaisir (…) si on m’invite et si je suis encore présentable", confiait-il.

L'émission s’annonce émotionnelle et riche, avec des témoignages de plus de cinquante artistes comme Patrick Bruel, Francis Cabrel, Kiesza ou encore Soprano, ainsi que des artisans du spectacle (costumiers, chorégraphes…), a précisé Anne Marcassus, directrice artistique bénévole du spectacle des Enfoirés.