De plus en plus d’associations caritatives victimes de cambriolage : pourquoi sont-elles particulièrement ciblées ?

Face à cette multiplication des cas, certaines associations ont décidé de se munir de détecteur de mouvement et de caméras afin de décourager les cambrioleurs. © Jean-François FORT / Hans Lucas / Hans Lucas

Les signalements se multiplient d'année en année, les associations caritatives sont de plus en plus visées par des cambriolages en France. Ces œuvres de charité ont la particularité d'être souvent peu protégés face aux voleurs. Ces malfrats touchent fortement au moral des bénévoles et des bénéficiaires au delà des préjudices financiers.