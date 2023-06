«Le premier punching-ball de la population» : en France, un pharmacien est agressé chaque jour

L'Ordre national des pharmaciens a recensé 366 agressions déclarées en 2022, soit "en moyenne un pharmacien agressé chaque jour en France". Un climat délétère auquel il faut ajouter les menaces, les intimidations, et les vols. Dans la pharmacie de Fabien Bruno, dans le 6e arrondissement de Paris, les agressions verbales sont monnaie courante depuis un an.

"On est en première ligne"

"C'est un peu le phénomène de cette année. On a énormément de ruptures en pharmacie, on se retrouve confrontés à une population qui vient chercher ses médicaments et on n'est pas capables de leur donner. Ça génère un stress assez important de la population et, dans certains cas, ça se caractérise par des incivilités, des agressions verbales, des choses comme ça", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Face à ces incivilités à répétition, les pharmaciens se sentent démunis. "On est en première ligne. Il y a un sentiment de lassitude dans la profession, on est un peu le premier punching-ball de la population", poursuit-il.

Comment lutter contre ces violences ?

Pour lutter contre les violences verbales et physiques, Carine Wolf-Thal, présidente de l'Ordre des pharmaciens, réclame des mesures concrètes. "Il y a des choses à faire sur le plan de l'accompagnement des pharmaciens comme les aider à porter plainte, former les pharmaciens à avoir les bons réflexes pour se protéger. Des mesures qui leur permettent d'exercer sereinement", indique-t-elle. Selon elle, il faut aussi durcir les sanctions pour les agressions envers les professionnels de santé.