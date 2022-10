Le Poulao au Poulet de Laurent Mariotte

Comme chaque semaine, les Bons vivants vous font découvrir des recettes goûtues réalisables à la maison. Cette semaine, Laurent Mariotte vous explique comment faire un poulao au poulet, c'est-à-dire une poulet aux épices d'inspiration indienne.

Ingrédients

4 cuisses de poulet fermier coupées en deux

4 grosses échalotes

2 cuil. à soupe de garam massala

1 cuil. à café de curcuma

3 gousses d’ail

10 g de gingembre

3 tomates coeur de boeuf

0,5 L de bouillon de volaille

300 g de riz basmati

1/2 botte de coriandre

Huile de pépins de raisins

Sel gris fin, poivre du moulin

Préchauffez le four à 180°C.

Lavez le riz et laissez le tremper 20 minutes dans l’eau.

Epluchez et émincez les échalotes. Faites suer et dorer dans la cocotte avec un peu d’huile pendant une dizaine de minutes à feu doux. Égouttez-les sur un papier absorbant. Dans la même cocotte, faites rissoler les cuisses de poulet.

Débarrassez sur une assiette.

Ajoutez toutes les épices, râpez l’ail et le gingembre par-dessus. Faites torréfier deux minutes en remuant. Coupez les tomates en cubes et ajoutez-les aux épices avec le bouillon de volaille. Salez, poivrez et mélangez. Ajoutez les morceaux de poulet et laissez cuire à couvert pendant 15 minutes. Egouttez le riz, versez-le dans la cocotte et mélangez à la sauce.

Hachez la coriandre et ajoutez le ¾ à la préparation ainsi que les échalotes frites. Couvrez et enfournez pour 20 minutes.

Au sortir du four, mélangez l’ensemble et parsemez du restant des herbes hachées.