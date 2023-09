Visite du pape François : pourquoi le souverain pontife a-t-il choisi de venir à Marseille ?

Plus de 500 ans qu'un pape n'avait plus foulé le sol marseillais. Cette visite du pape François à Marseille a été le fruit d'un long travail de l'archevêché auprès du Saint-Père selon le vicaire général Pierre Brunet : "C'est une longue histoire, c'est grâce aux conversations entre le cardinal et le Saint-Père, dans un processus qui a commencé à Barry, puis à Florence, pour finalement proposer au pape de continuer son pèlerinage méditerranéen".

"Je viens à Marseille, pas en France"

Comme à Strasbourg, il y a huit ans, lors d'une visite européenne, le pape François continue de cultiver l'ambiguïté : "Je viens à Marseille, pas en France". Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un voyage d'État au niveau protocolaire. Et il ne faut pas y voir là un message politique, selon le vicaire épiscopal Alexis Leproux : "Mais bien sûr qu'il vient en France, il est très heureux de venir à Marseille, une ville qui a un si grand cœur qu'il voulait le connaître". Il ajoute que le pape n'a aucun problème avec la France.

Le Saint-Père s'est laissé séduire par la "ville-monde" qui "regarde vers la Méditerranée". Et ce sera d'ailleurs le cœur du message du pape François, notamment lors d'une prière ce vendredi après-midi au pied de la stèle qui commémore les disparus en mer.

"C'est une fierté de recevoir le pape"

Une venue qui ravit les fidèles. "Je suis très émue, touchée, honorée. C'est une fierté de recevoir le pape ici. Je n'irai pas au Vélodrome à cause de mon emploi du temps mais je serai en union de prière avec ma communauté", témoigne Marianne. Pour apercevoir le pape François, même de loin, il faudra patienter puisque le temps de recueillement et de prière se fera en petite communauté à Notre-Dame de la Garde. Samedi, la grande messe sera célébrée au stade Vélodrome avec près de 60.000 fidèles. "Un moment festif, une grande joie pour la ville et pour la France", affirme Catherine.

Pour ceux qui ne pourront pas y assister, une retransmission sera assurée sur plusieurs écrans géants. 100.000 pèlerins sont attendus sur l'avenue du Prado.