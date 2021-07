Le délicieux pan bagnat "Lulu le Bagnard" de Yoni Saada

Laurent Mariotte nous emmène du côté de Nice dans son émission La Table des bons vivants, sur Europe 1, en nous proposant la recette du pan bagnat. Mais attention, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la recette du chef Yoni Saada, chef du restaurant Le Bagnard à Paris. Un plat gourmand, entre tradition et modernité.

Le pain bagnat amélioré

"Je me suis réapproprié le pan bagnat", explique Yoni Saada. "On est sur un pain semi-complet car il ne faut pas oublier que c'était quand même le sandwich du pauvre à la base, du pêcheur. C'était un pain de campagne qu'on grattait à l'ail et qu'on mouillait parce qu'il était un petit peu rassis. Donc, nous, on est sur un pain frais qui est fait juste à côté de Paris, qui est mouillé dans une tomate huilée avec un peu d'ail. On a du radis, de l'olive, on a des oignons nouveaux. Ensuite, on met un thon émietté, des œufs durs bio, et un mix entre le mesclun et le basilic. Et ensuite, tomates et anchois marinés pour amener un tout petit peu d'acidité. Et je rajoute par contre la fleur de sel."