Le «New York Times» cite trois destinations françaises parmi les lieux à visiter en 2023

Alors que le top 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine Rolling Stone avait assez largement boudé les artistes tricolores, le classement des 52 destinations à visiter en 2023 met davantage à l'honneur l'Hexagone. Publié chaque année par le New York Times, il cite cette fois-ci trois destinations françaises alors que seule la Normandie y figurait dans l'édition 2022.

A la 16e position, le quotidien américain évoque la Martinique en vantant notamment le titre de réserve de biosphère de l'Unesco, obtenu à l'automne 2021 et qui reconnaît à ce territoire ultra-marin son engagement en faveur d'un développement économique et social durable. Un peu plus loin, à la 24e place, on retrouve la ville de Nîmes que le New York Times dépeint comme "une ville ensoleillée du sud de la France avec un grand charme, une architecture et des musées fascinants qui n'a pas encore été envahie par les touristes comme Arles ou Avignon". Avant de louer les atouts gastronomiques de la cité gardoise.

La France, pays le plus représenté derrière les États-Unis

Enfin, au 34e rang, on retrouve la "Route des bières de Bourgogne" afin de "rendre hommage au houblon et à la levure dans une région où le vin a longtemps régné". Selon le quotidien, les amateurs de bière regardent désormais avec attention cette région de l'Hexagone grâce à l'avènement de nouvelles brasseries. "La route de la bière émergente dans la région viticole de Bourgogne montre comment la France pourrait bientôt développer sa propre culture de la bière", estime le New York Times.

Avec ces trois destinations, la France est donc le pays le plus représenté dans ce classement derrière les États-Unis. Sur le podium, on retrouve Londres en tête, suivie de la ville japonaise de Morioka et du Parc tribal Navajo de Monument Valley entre l'Arizona et l'Utah. Célèbre pour ses aurores boréales, observables de fin septembre à début avril, la ville de Tromsø en Norvège intègre également le top 10.

Par le passé, la France a régulièrement eu les honneurs du New York Times qui invitait ses lecteurs à visiter Lyon et Marseille en 2019 mais également Belle-Île-en-Mer et Paris en 2020.