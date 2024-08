Le musée de l'Élysée fait un carton plein depuis son ouverture au début de l'été

Une torche olympique offerte par le président chinois, un dessin dédicacé du créateur du manga One Piece. Les cadeaux d'État sont exposés dans une vitrine du nouveau musée du palais de l'Élysée qui a ouvert en face de la résidence du président de la République. On retrouve également le service de vaisselle choisi par chaque président.

600 mètres carrés de parcours immersif gratuit jusqu'à la fin des JO

L'Élysée comme si on y était. C'est la promesse de Yannick Desbois, directeur général des services de l'Élysée : "Ça nous permet de lutter contre la frustration de la personne qui se présente en dehors des cinq jours par an où on reçoit du public, où on ne voit rien du palais. Maintenant, ils peuvent juste se retourner et avoir une vraie expérience élyséenne".

600 mètres carrés de parcours immersif avec comme point d'orgue un bureau dont la valeur est inestimable : "Le bureau du président Général de Gaulle, celui sur lequel il a signé la Constitution (de la Ve République, ndlr) en 1958". Appareil photo à la main, les premiers visiteurs sont émerveillés : "C'est émouvant de voir cet objet, de pouvoir quasiment le toucher. C'est très classe", confient-ils.

Le musée prévoit d'accueillir jusqu'à 150.000 visiteurs par an. Il restera gratuit et sans réservation jusqu'à la fin des Jeux olympiques de Paris 2024.