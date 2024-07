Voyages, dîners... La Cour des comptes pointe du doigt les dépenses de l'Élysée

Les comptes de l'Élysée dérapent. La Cour des comptes s'alarme du déficit public de plus de huit millions d'euros dans le budget de la présidence. Les magistrats financiers reprochent la progression des dépenses, qui serait liée à l'inflation, mais aussi aux déplacements d'Emmanuel Macron. Les coûts des voyages présidentiels sont ainsi en progression de 7% sur un an et atteignent la somme de 23,2 millions d'euros.

Deux dîners à presque 500.000 euros

En cause, l'augmentation des prix du transport et des hébergements. La Cour des comptes recommande ainsi de plafonner la taille des délégations à l'étranger et d'anticiper davantage. L'an dernier, 12 déplacements annulés dans les derniers instants ont généré une perte de 832.000 euros, faute d'avoir pu se faire rembourser les billets d'avion et les hôtels.

L'autre poste de dépenses qui pèse sur le budget de l'Élysée est celui de la direction des opérations, chargée notamment d'organiser les réceptions. Le budget annuel est de 31 millions d'euros, en augmentation de 45% sur un an, avec notamment deux dîners d'État qui ont coûté presque 500.000 euros chacun : celui du roi Charles III à Versailles, ainsi que celui au Louvre avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Comme après chaque rapport, la présidence indique qu'elle tiendra compte des remarques de la Cour pour améliorer son organisation.