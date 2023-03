Le guide Michelin dévoile son millésime 2023

La cérémonie du Guide Michelin s'est tenu ce lundi à Strasbourg. Alexandre Couillon, chef du restaurant "La Marine" à Noirmoutier (Vendée), a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France, ont annoncé lundi les organisateurs lors d'une cérémonie à Strasbourg.

Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 - contre 31 l'année dernière - après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.

Deux étoiles pour quatre restaurants

Quatre restaurants décrochent deux étoiles dont celui du Cyril Attrazic en Lozère, le château de Beaulieu dans le Pas de Calais, l'Amaryllis en Saône et Loire et l'Auberge de Montmin en Haute Savoie. 39 autres restaurateurs obtiennent une première étoile un peu partout en France.

Joie également pour Mallory Gabsi, ancien candidat de Top Chef, qui s'est vu décerner le prix du jeune chef à 26 ans. Les 44 restaurateurs récompensés ce matin viennent de faire leur grande photo de famille. Place maintenant aux festivités et célébrations autour du buffet prévu pour l'occasion.