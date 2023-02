Le gratin de pain de Laurent Mariotte

Tous les samedis, l'équipe de La table des bons vivants vous propose des recettes de saisons à réaliser chez vous pour vous régaler en famille, ou avec vos amis. Cette semaine, Laurent Mariotte vous dévoile sa recette du gratin de pain, pour utiliser vos croutons rassis à la place de les jeter.

Ingrédients

150 g de pain rassis

150 g de comté

40 cl de lait

2 œufs

1 poireau

1 gousse d’ail

Quelques tiges de persil plat et/ou de cerfeuil

1 noix de beurre

Une pincée de noix de muscade en poudre

Sel, poivre

Préchauffez le four à 200°C (th. 7).

Coupez le pain rassis en tranches épaisses.

Lavez et émincez finement le poireau. Pelez la gousse d’ail et coupez-la en deux. Frottez un plat à gratin avec la moitié de gousse d’ail.

Râpez le comté. Equeutez et émincez le persil et le cerfeuil.

Faites chauffer la moitié du lait dans une casserole et mettez le pain dedans pour qu’il s’imbibe.

Faites revenir le poireau dans la noix de beurre quelques minutes l’autre demi gousse d’ail à couvert à feu doux pendant 3 min. Ajoutez ensuite le persil et le cerfeuil.

Mélangez les œufs et le reste du lait, salez, poivrez et ajoutez une pincée de noix de muscade.

Versez dans le plat à gratin le mélange d’œufs, de lait et l’émincé de poireau avec les herbes.

Répartissez les tranches de pain sur cette préparation et terminez par le comté râpé.

Enfournez 30 min. Dégustez bien chaud avec une salade verte.