"Une première très étrange" : le concert en drive-in débarque en France

On connaissait le drive-in pour le cinéma, le voici pour les concerts ! Avec la pandémie de coronavirus, l'industrie musicale, privée de show en public, doit s'adapter, avec par exemple les concerts en drive-in. Le principe est simple : le public assiste depuis sa voiture, via son autoradio, à un concert en plein air. Et la grande première se tient ce vendredi soir à Albi avec le groupe "Boulevard des Airs", sur le parking du centre des expositions, organisé par la radio locale 100%. L'Allemagne et le Danemark ont déjà expérimenté ce type de concert... et c'est un succès, comme le montre cette vidéo d'un drive-in concert en Allemagne :

"Ce serait marrant de voir des gens sur leur toits"

Pour le chanteur du groupe originaire de Tarbes, Sylvain Duthu, ce concert s'annonce totalement inédit. "C’est une première en France. Nous sommes un peu les cobayes de cette histoire" (rires), confie l'artiste à Europe 1. "On va voir comment cela se passe, mais ce sera très étrange. Nous n’aurons pas le retour du public, à part quelques klaxons. Ce serait marrant de voir des gens sur les toits", ajoute-t-il. "Comme d’habitude on est sur scène. Ce qui change c’est qu’il n’y a pas d’amplification du son. Et surtout, que devant nous, il y aura des voitures garées et que le concert sera diffusé en direct à la radio. Donc les gens regarderont le concert comme d’habitude, mais le son sortira de leur autoradio et ça ce n’est pas habituel !".

La préparation du concert ne l'a pas été plus : "Nous nous sommes vu qu’une seule fois pour un live sur Facebook. C’était impossible de faire des répétitions dans de bonnes conditions. Donc, on va répéter à la bonne franquette comme on dit", explique l'interprète du tube Bruxelles.

"Je me souviens d'avoir regardé Les Visiteurs"

Ce concert respecte parfaitement les gestes barrières et la distanciation physique, avec par exemple le port du masque obligatoire. Et les organisateurs ont tout prévu : des chargeurs sont à disposition si jamais certaines batteries des quelque 550 voitures attendues tombent à plat.

L'appel de la scène était trop fort pour le groupe qui a été contraint d'annuler une douzaine de concerts et festivals prévus cet été. "Le confinement, on l’a bien vécu, mais maintenant, monter sur scène ça nous manque", confie encore Sylvain Duthu qui se souvient d'avoir déjà participé à un drive-in, mais pour le cinéma cette fois-là. "J’ignorais que ça pouvait exister en concert. Je l’avais même jamais imaginé. Par contre, je me souviens d’avoir regardé avec mes parents et mon frère Les Visiteurs sur le parking d’un centre commercial." Ce vendredi soir il sera plutôt question de klaxons et d'"applaudi-phare".