«Le citoyen va payer, alors on fait des réserves» : François Bayrou appelle à «l'effort», les Français serrent déjà la ceinture

Face à l’avertissement de François Bayrou sur l’effort à venir pour redresser les finances publiques, les Français réagissent déjà. Moins de dépenses, moins de restaurants : le réflexe économique s’installe, jusque sur les terrasses désormais clairsemées.

"Un effort sera demandé à tous les Français" : le message de François Bayrou sur la nécessité de redresser les finances publiques n’a laissé personne indifférent. Les signes de cette prise de conscience se multiplient. Et dans les rues comme sur les terrasses, le comportement des consommateurs évolue visiblement. En ce week-end prolongé, les additions fondent comme neige au soleil. Exemple à Sète dans l'Hérault.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les gens n’ont plus les moyens"

Une terrasse désespérément vide, des serveurs qui se tournent les pouces... Chez Alain, restaurateur, la fréquentation ne cesse de décliner depuis cinq ans. "Hier, on a fait 50 couverts à midi, aujourd’hui seulement 10", souffle-t-il. Son ticket moyen s’élève à 35 euros, trop pour une clientèle de plus en plus soucieuse de son budget. "Les gens n’ont plus les moyens, ils vont dans les sandwicheries pour des repas moins chers."

En face, justement, c’est un autre monde. La file ne désemplit pas. Repas rapide, efficace, et surtout bon marché : "Un sandwich à 5 euros, il n’y a pas photo", sourit un vendeur débordé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour Patricia, cadre dans le privé, la logique est implacable : "On a pris deux sandwiches, un montagnard, un parisien, deux boissons, 16 euros en tout." Et de résumer l’état d’esprit général : "Le citoyen va payer, alors on fait des réserves." Au-delà de la restauration, c’est tout le secteur des loisirs et du tourisme qui pourrait ressentir le contrecoup de cette prudence budgétaire.