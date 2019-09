Le centre ville de Lyon interdit aux voitures : "C'est dans le sens de l'Histoire"

REPORTAGE

La ville de Lyon se lance dans une expérimentation inédite. Ce samedi de 11 heures à 20 heures, l'hypercentre sera interdit aux voitures. Pour la première fois dans le secteur de la presqu'île, entre le Rhône et la Saône, les piétons seront prioritaires sur tous les autres modes de déplacement, y compris les vélos et trottinettes. Certaines rues restent cependant accessibles aux véhicules, sous réserve d'autorisation et avec une vitesse limitée à 5km/h.

Une expérimentation qui pourrait devenir une norme. "Beaucoup de villes en Europe ont mis en place ce genre de dispositifs, et cela a bien réussi", explique David Kimelfeld, président de la métropole de Lyon. "Nous allons évaluer l'incidence de ces journées sur la qualité de l'air, sur les nuisances sonores, mais aussi sur le chiffre d'affaire de nos commerçants." Le quartier concerné, situé au nord de la place Bellecour est très fréquenté le samedi.

Deux journées de test prévues

Du côté des riverains, l'idée est bien acceptée pour lutter contre la pollution et le bruit. "C'est dans le sens de l'Histoire", réagit un riverain. "C'est une très bonne idée", ajoute une habitante. "Les voitures sont très pénibles dans le centre-ville, cela va nous donner plus de liberté de déplacement", poursuit-elle.

Deux autres jours de test sont prévus les 12 et le 25 octobre prochain. La métropole lyonnaise souhaite une mise en place quotidienne et pérenne du dispositif. Néanmoins, aucune décision ne devrait être prise avant les municipales de mars 2020.