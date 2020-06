Le cardinal Barbarin fait ses adieux au diocèse de Lyon, secoué par l'affaire de pédophilie

REPORTAGE

À la cathédrale Saint-Jean de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin a célébré dimanche sa dernière messe. L'homme d'Église avait présenté sa démission il y a quelques mois, suite à la retentissante affaire de pédophilie du Père Bernard Preynat. Lors de son discours d'adieu, le cardinal a rapidement évoqué ce scandale qui a profondément marqué l'Église.

Philippe Barbarin avait été condamné en première instance pour ses silences sur les abus sexuels de l'ancien prêtre, avant d'être relaxé en appel. Il avait déjà proposé sa démission au pape, qui l'avait refusée en attente de l'appel, avant de l'accepter début mars.

"Un grand drame", selon lui

Pendant son homélie qui a duré quinze minutes, le cardinal Barbarin n'a pas eu de mots en direction des victimes mais a évoqué l'"épreuve" endurée. "Un grand drame était arrivé dans le diocèse de Lyon. Il fallait que je porte cette souffrance incontestablement et qu'on en rende raison [...] même devant la justice", a-t-il affirmé.

"En même temps, je savais que je n'étais pas seul, qu'il y avait des frères et des sœurs derrière qui voyaient bien la gravité de ce drame et qui savaient qu'il fallait demander pardon", a-t-il ajouté, avant de remercier ses soutiens.

Des paroissiens émus

Pendant la messe, Monseigneur Michel Dubost, qui a remplacé le cardinal pendant un an au diocèse de Lyon après sa condamnation, s'est exprimé. "Il m'a semblé impossible que tu quittes le diocèse sans que l'on te dise solennellement merci", a-t-il déclaré. Le cardinal Barbarin, ému, s'est ensuite adressé à l'assistance, réduite à 350 personnes en raison de la crise du coronavirus.

La messe a pris fin sous les applaudissements des paroissiens. "C'était touchant. Et puis, par son charisme, par aussi ses prédications, il a beaucoup donné. Il laissera de belles choses", a commenté une fidèle. "Très belle cérémonie, très apaisée. On a pu vraiment se retrouver ensemble pendant ce moment et c'était magnifique", a ajouté un paroissien. Le cardinal Barbarin va quitter rapidement le diocèse de Lyon après 17 ans passés à sa tête. Il a été nommé aumônier dans le diocèse de Rennes.