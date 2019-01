Laure, mère d'une famille recomposée : "une recomposition familiale, c'est avant tout une histoire d'amour"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

>>> Depuis deux ans et demi, Laure, 37 ans, vit avec David, son compagnon. Chacun parents de deux enfants issus de précédentes unions, ils en ont eu un cinquième ensemble et passent l'essentiel de leur temps à cinq. Le secret selon elle ? Ne pas oublier que le bonheur du couple est indissociable de celui des enfants. Elle l'a expliqué à Olivier Delacroix, jeudi sur Europe 1.

"D'une certaine façon, notre famille s'est bâtie sur notre relation à tous les deux. C'est une évidence et une envie d'être ensemble. Le fait que chacun de nous ait deux enfants, ça fait partie du lot. Quand on aime quelqu'un, on accepte la personne et ses enfants. Ça s'est fait de façon très consciente, ce n'était pas juste des pièces rajoutées. Il y avait de l'amour, et une envie de connaître les enfants de l'autre.

On avait une chance assez grande c'est que nos enfants - nous avons chacun un garçon et une fille, étaient très étalés au niveau des âges. En ce moment ils ont entre 14 et 6 ans. Donc il n'y a pas eu de compétition directe ou de jalousie, puisque les enfants étaient tous à des âges différents. On s'est tous rencontrés, connus et appréciés séparément. Chacun avec son âge, et ses caractéristiques personnelles.

Au fil du temps, on s'est rendus compte que son aîné à lui - je n'aime pas trop dire "son" ou "mon" en parlant des enfants, mais je le fais là pour que ce soit plus clair - et ma plus petite ont des caractères très similaires. Ils ont des personnalités très fortes, et les atomes crochus ont fait que très vite ils passaient plus de temps ensemble. Les deux enfants du milieu, eux, qui sont plus sensibles et plus imaginatifs, se sont mis à jouer ensemble et à imaginer plein d'histoires.

Il y a une osmose familiale qui s'est créée un peu toute seule, parce qu'on a laissé les enfants être, de façon égale, entre eux. Nous, on construisait notre couple avant tout. On s'occupait d'eux, bien sûr. Ils sont presque toujours avec nous, puisque les enfants de David n'ont plus leur mère biologique, qui est décédée, et mes deux enfants voient leur père seulement un week-end sur deux. On a une unité familiale très forte qui s'est faite de par le temps passé ensemble.

Quand on vit une recomposition familiale, c'est avant tout une histoire d'amour. Ce bonheur, c'est le plus important, c'est ça qu'il faut préserver. Parce qu'il est communicatif, déjà : les enfants le voient. S'ils voient la solidité du couple, la joie du couple, c'est vraiment quelque chose qui les remplit et qui les aide à accepter la situation. Construire son bonheur, c'est aussi construire une base solide : l'enfant sait que les personnes sont là pour rester ensemble. Parce que souvent quand ils ont vécu une séparation, ils se posent la question : 'est-ce que ça va durer ?'.

Ce qui est très important c'est que pour moi, on peut tout a fait avoir la même autorité qu'on soit parent biologique, parent adoptif ou beau-parent. L'enfant doit respecter les deux adultes, puisque les adultes sont ses parents, sous le même toit. De la même manière, il doit respecter l'autre parent quand il est avec lui ou elle dans une autre maison. L'enfant est systématiquement avec un ou deux parents qui lui veulent du bien, et lorsqu'ils l'éduquent, le réprimandent, il doit sentir qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Il doit pouvoir sentir que s'il va vers l'un ou l'autre il aura la même réponse."