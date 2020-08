Landes : un requin, coincé dans une zone de baignade, ramené au large par un sauveteur

C'est une scène peu ordinaire qui a eu lieu sur la plage des Océanides à Capbreton, dans les Landes. Le 4 août dernier, un jeune requin bleu, de 90 centimètres environ, se retrouve piégé dans une zone de baignade surveillée, en raison du shorebreak, ces vagues qui cassent au bord, directement sur le sable. "Le requin est désorienté, paniqué", raconte à Europe 1 le brigadier Grégory Metge, de la CRS 43, en poste ce jour-là. Sa présence provoque l'affolement des baigneurs, il faut agir. Alors, courageusement, le policier empoigne l'animal et l'aide à regagner le large.

Des félicitations et des dessins d'enfants

"Je l'ai attrapé à mains nues, une première fois par la queue mais il a essayé de se retourner et de me mordre, pour se défendre", explique Grégory Metge. "Deuxième coup je l'ai attrapé derrière la tête pour pouvoir passer la première vague avec lui." Les jet skis des sauveteurs de la mairie lui viennent également en aide pour permettre ainsi à l'animal de prendre le large. Dans une interview au journal Sud Ouest, le nageur-sauveteur CRS confiait sa passion pour ces mammifères marins depuis l'enfance. C'est ainsi qu'il a pu estimer rapidement que cette espèce de requin n'était pas dangereuse pour l'homme.

La scène a été filmée et la vidéo a déjà été vue plus de 500.000 fois. "C'est vraiment une intervention exceptionnelle, hors du commun", confie le brigadier, qui reste modeste, malgré les visites de badauds qui lui demande s'il est bien "le sauveur de requin". "C'est rigolo, les gens disent merci, félicitent, on a même eu l'occasion au poste de secours d'avoir des dessins d'enfants avec des petits cœurs, des petites fautes d'orthographes, c'est merveilleux."