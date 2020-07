L'ancien ambassadeur du Vatican assistera à son procès pour "défendre son honneur", assure son avocat

INTERVIEW

Visé par les plaintes de quatre hommes, dont trois au moins lui reprochent des attouchements, le nonce apostolique Luigi Ventura sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris. L'ex-ambassadeur du Vatican en France fait l'objet d'une citation directe pour "agressions sexuelles", comme nous vous le révélions jeudi matin. Interrogé par Europe 1, l'avocat du mis en cause, Me Bertrand Olivier, affirme que son client "sera présent à l'audience" pour "défendre son honneur".

"Il a accepté la confrontation avec les plaignants"

"Nous attendions cette audience et ce procès pour pouvoir défendre son innocence", réagit Me Olivier, évoquant des faits "contestés depuis le début, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été lancée par le parquet de Paris". "Monseigneur Ventura a, depuis le début, participé spontanément à l'enquête, et ce nonobstant le statut qui était le sien, d'immunité", souligne le conseil. "Il a accepté la confrontation avec les plaignants."

"Il y a des contractions importantes dans ce dossier, des incohérences, des choses que nous mettrons en avant pour justifier de l'innocence de Monseigneur Ventura qui a été extrêmement marqué, touché par ces accusations qui sont, compte tenue de leur nature, infamantes", conclut l'avocat.