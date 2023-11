Lancement de la tournée «Entrepreneurs Engagés» CCI Europe 1

SPONSORISÉ

Chaque jour, dans l'émission La France Bouge, Elisabeth Assayag présente celles et ceux qui relèvent le défi de l'entrepreneuriat et participent activement à l'activité et au renouveau économique français. Un intérêt pour les acteurs de notre tissu économique que partage le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie. Cette volonté commune de valoriser le savoir-faire français réunit pour la 4ème année consécutive, Europe 1 et les CCI dans une grande tournée baptisée "Entrepreneurs Engagés".

Aux côtés des entrepreneurs

Avec un maillage unique de 122 CCI à travers la France, le réseau accompagne au plus 4 millions d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Un véritable accompagnement de proximité avec une vraie connaissance et expertise des spécificités de chaque territoire. De la formation à la création en passant par le développement des entreprises en France et à l’international, les CCI sont présentes à chaque étape de la vie de l'entreprise. "Elles forment ainsi le 1er réseau proximité accélérateur de l’économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l’international", rappelle Alain Di Crescenzo, le président de CCI France.

En s'associant à La France bouge, l’émission de référence des créateurs d’entreprises, des collectivités ou associations, le réseau des CCI aborde les sujets clés, capitaux pour les entrepreneurs au quotidien. Dans le cadre de la tournée, chaque mois l'émission sera animée en direct d’une CCI ou d’une entreprise avec un thème différent afin de mieux appréhender les enjeux de l’économie française.

Retour sur la saison 3

L’année dernière, la tournée "Entrepreneurs et Territoires" a rassemblé pas moins de 40 invités lors des 8 émissions délocalisées dans les territoires. Autant d'étapes différentes pour faire découvrir aux auditeurs les différents visages de l'entrepreneuriat français.

Le Salon du Made in France, point de départ de cette Saison 4

Le "Made in France" est reconnu à l'international comme gage de savoir-faire et de qualité. Véritable fleuron de l'industrie française, le "Made in France" est porté par une nouvelle génération d'entrepreneurs désireux de faire rayonner leur région et leur pays sur tout le territoire et au-delà de nos frontières. Est-il possible de consommer 100% français ? Quelles sont les raisons qui poussent à consommer français ? Faut-il accélérer la relocalisation de certains produits ? Autant de points clés abordés dans l'émission spéciale du 9 novembre en direct du Salon du "Made in France", MIF Expo à Paris. Cette édition en partenariat avec le réseau des CCI et en présence d’Alain Di Crescenzo, président de CCI France, marquera le lancement de cette grande tournée 2023/2024.

Rendez-vous le jeudi 9 novembre à 20h sur Europe 1.