L'airbag à moto, un équipement qui peut sauver des vies

Sécuriser les motards en cas d'accident. C'est l'objectif de l'airbag à moto, qui fonctionne plus ou moins sur le même principe que celui installé sur les voitures. Relié par un câble à la moto ou équipés de capteurs, l'airbag se porte par-dessus la veste et se déclenche au moindre choc.

"En moins de dix millisecondes, la cartouche de gaz va gonfler ses poches et protéger toutes les parties vitales du motocycliste, notamment le collier cervical, la zone costale mais également toute la zone dorsale. Et pendant plusieurs secondes, 8 à 10 centimètres de boudin, gonflé à très haute pression, vont amortir les chocs. Ça n'arrête pas tout, mais ça peut donner une deuxième chance", explique le lieutenant colonel qui commande l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Alpes-Maritimes.

Avoir un équipement adapté

"Il n'y a que l'airbag qui protège sérieusement sur la partie thoracique et le bas de l'abdomen", ajoute Thierry, un passionné de moto qui intervient bénévolement à Nice pour la sécurité routière.

Dans son entreprise à Cannes, Sébastien Béniger a créé une section moto. Convaincu de l'utilité de l'airbag, il offre un chèque de plus de 100 € pour permettre à ses collègues de s'équiper. " Il faut les gants, le casque et bien sûr le pantalon. Quand je vois certaines personnes en short et en tongs sur les motos, ça m'horripile", fustige-t-il. En moyenne, un airbag moto coûte 300 €.