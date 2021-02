La véritable panna cotta sans lait et sans gélatine du chef Denny Imbroisi

Dans l'émission de Wendy Bouchard, Europe Soir, Pierre Herbulot a rencontré le chef italien Denny Imbroisi, de l'établissement IDA, dans le 15e arrondissement de Paris. Objectif : avoir la véritable recette de la panna cotta, celle qui impressionnera vos convives et fera taire tous vos amis italiens. Pour cela, soyez prévenu, nul besoin de lait ou encore de gélatine pour réaliser cette fameuse crème réduite.

"Chi va piano va sano"

"On commence par 300 grammes de crème liquide dans la casserole", explique Denny Imbroisi. "Petite astuce, ajoutez tout de suite le sucre à la crème, cela va éviter à cette dernière de brûler, d'accrocher au fond." Pour la suite de la recette, faites bouillir tout doucement la préparation, puis on peut commencer à aromatiser avec de la vanille et des zestes de citron jaune et de citron vert. "Pour être certain de réussir sa réduction, vous pouvez peser votre préparation. Il faut passer de 300 grammes à 140-150 grammes", indique le chef italien.

Pour finir, il faut refroidir la préparation avec les 80 grammes de crème froide qu'il reste. On peut ensuite commencer à remplir les verrines à moitié. Bien évidemment, avant de pouvoir déguster, il va falloir s'armer de patience et laisser refroidir au réfrigérateur pendant deux heures. Au moment de servir, il ne restera plus qu'à déposer les fruits de saison dessus avec un peu de basilic et de citron !