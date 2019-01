La tuerie de Flavin : un délire mystique

HONDELATTE RACONTE

Christophe Hondelatte revient sur une affaire criminelle aussi surprenante que terrible : le meurtre d'une partie de la famille Moulinier en février 2000. Une enquête qui va conduite la gendarmerie jusqu'aux États-Unis…

"La scène de crime était très difficile à voir". Le 14 février 2000, à Flavin, dans l'Aveyron, Patrice Moulinier rentre chez lui pour déjeuner, un peu avant midi. Lorsqu'il arrive à son domicile, pas un bruit, personne au rez-de-chaussée. Étrange, sa femme Manuella devrait être là avec sa fille Morgane et son plus jeune fils, Martin, âgé de cinq semaines. Patrice Moulinier se rend dans sa chambre et y découvre une horreur : sa femme est morte, elle gît dans une mare de sang aux côtés de sa fille, morte elle aussi. Patrice Moulinier se rend immédiatement dans la chambre de son fils. Le berceau est vide. Martin a disparu.

La gendarmerie arrive aussitôt et fait ses premières constatations. Manuela Moulinier et sa fille Morgane ont été exécutées. Il n'y a pas de traces d'effraction, aucun objet ne manque. "La scène de crime était très difficile à voir : la position des victimes, ce berceau qui était vide…", se souvient le lieutenant-colonel Géry Plane, commandant du groupement de gendarmerie de l'Aveyron.

La piste du mari. Pour les autorités, la première urgence est de retrouver Martin. D'importants moyens sont mobilisés. Pendant ce temps-là, on interroge les voisins, mais l'enquête de voisinage ne donne rien. De plus, aucune trace ADN n'a été retrouvée sur le lieux du crime. Et en l'absence de piste, c'est le mari, Patrice Moulinier, qui devient suspect. Il est convoqué à la gendarmerie pour une simple audition, mais au moment de faire l'emploi du temps de sa journée, quelque chose coince : il y a un trou d'une heure trente, juste avant que l'on ne découvre les corps. Un vide qu'il n'explique pas. Alors Patrice Moulinier est immédiatement placé en garde à vue.

Un étrange coup de téléphone. Les gendarmes vont "cuisiner" Patrice Moulinier pour faire avancer l'enquête. Mais l'homme ne cède rien. Il n'est pour rien dans la mort de sa femme et de sa fille, ni dans la disparition de son enfant.

Alors, les gendarmes l'interrogent : y a-t-il quelqu'un dans son entourage qui pourrait être une menace ? Patrice Moulinier donne quelques noms de personnes avec qui il a pu être en conflit. Parmi eux, un nom retient l'attention : Jean-Marie von Matt, un de ses anciens voisins en Dordogne. Patrice Moulinier, Jean-Marie von Matt et sa femme Simone ont eu une "relation triangulaire" ensemble il y a plusieurs années. Et Jean-Marie von Matt, qui habite maintenant aux États-Unis, a appelé Patrice Moulinier il y a quelques temps, pour lui annoncer la mort de Simone von Matt et lui faire une étrange demande : il a demandé à Patrice Moulinier de "libérer l'âme" de sa femme morte, référence à une sorte de serment ésotérique passé entre Patrice Moulinier et Simone von Matt, sur l'idée de se retrouver après la mort, lorsqu'il était en relation triangulaire. Les gendarmes débarquent alors en pleine affaire mystique.

"Von Matt était un profil intéressant en raison du personnage décrit et de l’étrangeté de son appel", se souvient le lieutenant-colonel Géry Plane. Il se renseigne alors le plus possible sur le profil de cet homme. "Rapidement, il y a un enquêteur qui a fait le constat que son épouse était décédée pratiquement au moment où est né Martin. On a gardé cela à l’esprit", explique le lieutenant-colonel.

Un terrible dénouement. En consultant les fichiers aériens qui répertorient les voyageurs du monde entier, les gendarmes constatent que Jean-Marie von Matt a quitté la ville de Miami, où il réside, pour la Suisse. Là, il a emprunté une grosse berline noire, la même que des collégiens disent avoir aperçu dans la commune le jour de la tuerie. Les gendarmes se rendent alors à l'ancien domicile de Jean-Marie von Matt, le château de Campagnac, en Dordogne. Ils tombent alors sur un jardinier, qui les mènent vers un endroit de la propriété où l'ancien châtelain avait ses habitudes. Les autorités découvrent un tas de pierre disposée, avec une sorte de cavité où ils trouvent une balle de 22 Long Rifle et des cendres. Pour les gendarmes, cela ne fait aucun doute : Jean-Marie von Matt a tué Martin avant de l'incinérer ici. Six mois plus tard, des analyses ADN viendront confirmer cette hypothèse.

Maintenant que les preuves semblent accablantes, il faut retrouver le suspect. Il a pris un avion pour Miami, trois jours après le meurtre. Grâce à des écoutes téléphoniques pratiquées auprès de sa famille française, les gendarmes découvrent que Jean-Marie von Matt s'est suicidé dans son appartement de Miami à son retour. La nouvelle est terrible pour la famille Moulinier : il n'y aura jamais de procès. Lorsque les gendarmes français se rendent au domicile du suspect défunt outre-Atlantique, il découvre une scène incroyable : l'appartement est un mausolée entièrement consacré à l'adoration de Simone, sa femme morte quelque temps plus tôt. Ils découvrent des photos, des mots adressés à elle, des mots qui semblent écrits par elle. Une folie mystique en guise de conclusion criminelle.

"Je me demande vraiment si Jean-Marie von Matt n’a pas cru en la réincarnation de sa femme dans Martin", analyse Géry Plane. En l'absence d'aveux, c'est une des hypothèses pour expliquer cette tuerie. "Pour la famille, le deuil est difficile quand on n’a pas une vérité qui colle avec tous les événements. Il y avait beaucoup de preuves contre lui, mais ce n’est pas suffisant. Pour les familles, c’est assez terrible", conclut le lieutenant-colonel.

