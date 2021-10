La SNCF dévoile sa nouvelle carte restauration dans les TGV

A partir de ce dimanche, la SNCF fait place à deux grandes nouveautés : une nouvelle carte de restauration avec des produits bio et locaux et la fin des bouteilles en plastique à bord de ses trains. "Il était temps" pour Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF. "Les deux millions de bouteilles qu'on vendait par an dans les TGV, elles seront en matériaux 100% recyclables et recyclées", précise-t-il au micro d'Europe 1.

Un emballage 100% éco-responsable

Les bouteilles en plastique seront remplacées par "L'Eau Neuve", un produit français doté d'un emballage 100% éco-responsable. "Je trouvais que c'était scandaleux de dépenser des millions pour avoir un TGV à 97% recyclable et d'avoir dans ce TGV des bouteilles en plastique", raconte-t-il.

Un menu gourmand et responsable

Et l'époque de l'immangeable sandwich hors de prix est bien révolue. Pour sa nouvelle carte de restauration, la SNCF a mis à contribution de jeunes cheffes. Mais les amateurs du wagon-bar peuvent être rassurés, le produit phare avec ses 800.000 ventes par an, le croque-monsieur, est toujours présent au menu. Les gourmands pourront découvrir un nouveau mets : le hachis parmentier de canard et sa compotée d'oignons.

Côté sucré, place à la meilleure pâtissière Gault et Millau en 2017, Nina Métayer. "J'ai fait plusieurs desserts en fonction des saisons", commente-t-elle. "On aura un dessert au praliné avec de la noisette, on aura un dessert au citron avec quelque chose de bien acidulé avec plusieurs textures et un brownie au cœur très fondant et un bon goût de chocolat."

La SNCF prévoit encore quelques nouveautés mais cette fois-ci ce sera pour essayer de mettre fin aux files d'attente : des bornes de commandes devraient être installées dans les rames d'ici 2022.