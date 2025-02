La Réunion : un député LFI condamné à six mois de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse

La Réunion : un député LFI condamné à six mois de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse © Bertrand GUAY / AFP

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a condamné ce jeudi Jean-Hugues Ratenon, député LFI, à six mois de prison, neuf mois de suspension du permis de conduire et 2.300 euros d'amende pour conduite en état d'ivresse. Lors des faits, il avait refusé de se soumettre aux vérifications de consommation d'alcool et stupéfiants.