Le député Guillaume Lepers a été blessé en tentant de séparer une bagarre à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Intervenu pour calmer les tensions, il a été violemment frappé. Résultat : 8 points de suture et 10 jours d’ITT. Le député des Républicains a porté plainte. Trois suspects seront jugés en comparution immédiate ce jeudi.

Le député LR de Lot-et-Garonne, Guillaume Lepers, a été violemment agressé mardi soir à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre lors de la Fête de la musique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il est environ 23h lorsque l’élu est témoin d’un affrontement : "Une bagarre démarrait et donc on est intervenu pour essayer de séparer tout le monde. On pensait avoir réussi et quelques secondes après, les choses se sont envenimées quelques mètres plus loin où là, un jeune était pris à partie par trois autres. Donc moi, je suis interposé en précisant que j'étais élu de la République, donc je pensais que ça allait calmer un peu les choses. Je pensais avoir extrait une personne pour calmer le jeu et en fait, une autre personne m'a sauté dessus", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Blessé au visage, il dépose plainte

Le député s’en sort avec de nombreux hématomes, huit points de suture à l’arcade et dix jours d’interruption temporaire de travail (ITT). "Bon, ça ne se finit pas très bien pour moi. Ma bagarre s'est arrêtée assez rapidement. Dès lors que les gens ont constaté que c'était le député qui était à terre", raconte-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Certains lui ont reproché son intervention. Mais pour lui, "un élu, c'est un citoyen comme tout le monde. Dès lors qu'il voit un de ses concitoyens se faire agresser, il intervient".

Mon ami @GuillaumeLEPERS a été violemment agressé lors des célébrations de la fête de la musique. Il avait eu le courage de s’interposer dans une rixe. Respect pour son courage et colère face à cette violence banalisée partout en France. https://t.co/r8QOorgQfd — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 22, 2025

Sur X, le député de la Haute-Loire, Laurent Wauquier, a défendu son confrère qui a "eu le courage de s'interposer dans une rixe". Il a adressé son "respect pour son courage" et s'est dit en "colère face à cette violence banalisée partout en France".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Guillaume Lepers a déposé plainte. Trois individus ont été interpellés et seront jugés en comparution immédiate ce jeudi.