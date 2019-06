La Réunion : le Piton de la Fournaise en éruption pour la deuxième fois de l'année

Le Piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, est entré en éruption mardi vers 6H35 (4H35 à Paris), selon la préfecture, pour la seconde fois de l'année. Selon l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), "le trémor volcanique, synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface, est localisé près du sommet du massif volcanique". L'éruption a lieu dans l'enclos, la caldeira centrale du volcan, dans une zone totalement inhabitée. Elle ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. La lave a jailli de terre après une crise sismique d'une trentaine de minutes.

Plus de 332 séismes recensés dans le massif en mai

Cette éruption arrive après un mois de mai très agité. L'observatoire volcanologique a recensé le mois dernier plus de 332 séismes et 229 effondrements dans le massif, signes d'une activité volcanique importante. La première éruption de l'année remonte à février et s'est terminée en mars. Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une quinzaine de reprises au cours des dix dernières années.