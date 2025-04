Islande: nouvelle éruption volcanique dans le sud-ouest du pays, la ville de Grindavik évacuée

Une nouvelle éruption volcanique a débuté en Islande, la huitième depuis décembre 2023, forçant l’évacuation de Grindavik. Située sur une faille tectonique, la région connaît une activité intense, marquant le début d’une ère volcanique inédite après huit siècles de calme.

Un éruption volcanique est en cours mardi dans le sud-ouest de l'Islande, la huitième depuis décembre 2023, entraînant l'évacuation d'une ville de pêcheurs à proximité.

L'Office météorologique islandais (IMO) a indiqué sur son site qu'une "éruption a commencé sur le cratère Sundhnúkagígar", situé au nord de la ville de Grindavik.

Une intrusion de magma dans la région

Des vidéos en direct montrent de la lave s'échappant d'une fissure dans le sol. Un hélicoptère sera dépêché sur place "pour confirmer le lieu exact et l'ampleur" de l'événement, selon IMO.

Plus tôt dans la matinée, il avait précisé qu'un grand nombre de tremblements de terre avait commencé sur ce cratère-là, d'une manière similaire aux éruptions précédentes.

Ces secousses ont été suivies par des déformations et des changements de pression dans les trous de forage exploités par la compagnie énergétique HS Orka.

"Ces deux paramètres indépendants étaient un signe clair de début d'une intrusion de magma", a déclaré l'IMO.

Septième éruption en un an

Selon la chaîne de télévision RUV, les autorités ont commencé à évacuer Grindavik. Une éruption s'est produite dans la région en novembre, la septième en un an.

La plupart des 4.000 habitants de Grindavik ont été évacués fin 2023, peu avant la première éruption volcanique dans la région. Depuis, presque toutes les maisons ont été vendues à l'Etat et la plupart des habitants sont partis.

RUV rapporte que le commissaire de police de la région, Ulfar Ludviksson, a indiqué que récemment, environ 40 maisons à Grindavik étaient occupées.

Les volcans de la péninsule n'étaient pas entrés en éruption depuis huit siècles, jusqu'en mars 2021, date à laquelle une période d'activité sismique accrue a débuté. Les volcanologues ont averti que l'activité volcanique dans la région était entrée dans une nouvelle ère.

L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, soit plus que tout autre pays européen. Elle est située sur la dorsale médio-atlantique, une faille dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine et provoque des tremblements de terre et des éruptions.