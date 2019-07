La Réunion : l'éruption du Piton de la Fournaise est terminée

L'éruption du volcan de La Réunion, le Piton de la Fournaise s'est terminée mardi à 04h30 (2h30 à Paris), a indiqué l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF)

"L'éruption (...) s'est arrêtée ce jour (...) à 04h30 heure locale, après une baisse progressive du trémor volcanique", synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface, précisent les volcanologues. Cette troisième éruption de l'année a duré à peine 16 heures. Elle avait débuté lundi vers midi (10h00 à Paris).

Une quinzaine de réveils depuis dix ans

Trois failles éruptives s'étaient ouvertes sur le flanc nord du massif volcanique. L'activité volcanique avait diminuée dès lundi soir. L'éruption s'est produite dans l'enclos, la caldeira centrale du volcan dans une zone totalement inhabitée et n'a pas présenté de menace pour les personnes et les biens

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il s'est réveillé à plus de quinzaine de reprises au cours des dix dernières années. Il a été en éruption cette année en février et en juin.