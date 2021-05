La recette d'un savoureux gâteau au chocolat au cœur coulant et ganache framboise

Les beaux jours seront bientôt de retour. Mais en attendant de retrouver les bons fruits d'été sur les étals du marché, on peut déjà anticiper leur retour avec des recettes fruitées… et sans tricher ! Les framboises françaises ne seront pas vendues avant le mois de juillet mais on peut les remplacer par de la confiture pour réaliser un gâteau au chocolat à l'arrière goût de fruit rouge.

Europe 1 vous propose une savoureuse recette de gâteau au cœur coulant, agrémenté d'une ganache à la framboise. Pas besoin d'être un cordon bleu pour la réaliser avec brio : vous n'aurez besoin que d'ingrédients et de matériel basiques.