La recette du tartare de gambas et eau de concombre

Les pieds dans l’eau. C’est assurément la sensation que vous procurera la recette du chef Charles Thuillant de l’Essentiel, à Deauville. Des gambas, du concombre et quelques herbes, cette entrée est une ode à la fraîcheur. Pour les sceptiques, des crevettes cuites feront tout aussi bien l’affaire. Pour les très difficiles, il est même possible de prendre du homard !

Ingrédients pour 2 personnes : 6 gambas

½ concombre

100 g d’eau

100 g de vinaigre de riz

100 g de sucre (ou 50 g de sucre 50 g de mirin)

De la coriandre

Les étapes de la recette

1. Préparez le pickles de concombre en faisant bouillir le mélange eau, vinaigre et sucre. Versez le fumant sur les concombres pelés et coupés en petits morceaux. Laissez refroidir.

2. Récupérez ensuite un peu de ce liquide, ajoutez le jus d’un demi citron vert, (un peu d’eau si c’est trop vinaigré selon vous), quelques feuilles de coriandre et laissez infuser quelques minutes de plus.

3. Décortiquez les gambas et retirez le boyau en les incisant sur le dos. Coupez-les en tronçons d’un petit centimètre de largeur.

4. Pour le dressage, coupez un peu de concombre et mélangez-le aux gambas, assaisonnez avec du sel, du poivre et de l’huile d’olive. Disposez le tout dans une assiette, ajoutez 3 cuillères à soupe du mélange eau de concombre, citron, coriandre. Ajoutez quelques feuilles de coriandre fraîches et c’est prêt.