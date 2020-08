La recette du ceviche de melon au basilic et estragon de Juan Arbelaez

C’est l’histoire d’un melon charentais parti en vacances à Bogota. Il a laissé là-bas le cure-dent sur lequel il était accroché, et le jambon de Bayonne qui l’accompagnait. Mais il est revenu avec des souvenirs plein les valises, paré des couleurs locales... en ceviche et avec son leche de tigre. Et le voyage lui a franchement réussi, vous verrez lorsque vous aurez essayé la recette du chef Colombien Juan Arbelaez.

© Pierre Herbulot/Europe 1

Ingrédients pour 4 personnes : 1 melon charentais

3 tomates

½ oignon

1 gousse d’ail

Du basilic

De l'estragon

5 cl d’huile d’olive

6 cuillères à soupe de vinaigre de xérès

Du piment d’Espelette

Les étapes de la recette

1. Commencez par préparer le leche de tigre : dans un mixeur, mettez un quart de melon grossièrement coupé, une demi tomate, une gousse d’ail dégermée, un quart d’oignon, 8 feuilles de basilic et 4 d’estragon grossièrement hachés, le vinaigre de xérès, l’huile d’olive, du sel, du poivre et un peu de piment d’Espelette. Mixez une trentaine de secondes et passez la préparation dans un chinois. Rectifiez l’assaisonnement au besoin.

2. Coupez le reste du melon, des tomates, ciselez quelques feuilles de basilic et d’estragon, le quart d’oignon restant. Ajoutez quelques cuillères de leche de tigre et mélangez.

3. Pour le dressage, tapissez le fond d’assiettes creuses ou de bols d’un peu de leche de tigre, ajoutez la préparation précédentes, arrosez d’un peu d’huile d’olive et d’une pincé de piment d’Espelette et c’est prêt !