La recette du bar mariné, fraîche et de saison

Le bar est un poisson de saison. Comme pour les fruits et les légumes, il y a aussi une saison pour les produits de la mer. En effet, le bar se reproduisant en début d'année, il ne faut pas le consommer à cette période, car cela signifie qu'il aurait été pêché en chalut. Aujourd'hui la période est idéale pour le consommer. Notre journaliste culinaire Marion Sauveur propose de le cuisiner mariné, comme en Polynésie.

La recette est très simple, mais il vous faut un bar très frais. Astuces pour le choisir : il faut qu’il ait l’œil vif, les écailles brillantes et les ouïes rouges. Demandez à votre poissonnier quand il a été pêché, mais aussi de vous le détailler en filets.

Les ingrédients : 600 g de filets de bar

4 citrons verts

3 grosses tomates

1 concombre épépiné

1 oignon rouge

25 cl de lait de coco

Piment d’Espelette ou gingembre frais

La recette du bar mariné

1. On commence par découper les filets de bar en petits cubes.

2. Une fois les filets coupés, faites mariner dans du jus de citron vert.

3. Vous pouvez ensuite y ajouter des dés de tomates et de concombre, ainsi que des oignons rouges émincés pour apporter goût et couleur au plat. Il est possible d'ajouter une épice, comme par exemple un peu de piment d'Espelette. Vous pouvez relever également avec des herbes, du type coriandre.

4. On arrose de lait de coco. Et il ne reste plus qu'à mélanger.

Les Polynésiens ont pour habitude de servir le poisson cru avec du riz. Mais aucun problème si vous voulez le consommer comme ça. Cela vous fait une salade fraîche, parfaite pour les grosses chaleurs de l’été.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Pas envie de vous mettre aux fourneaux ? Le bar se déguste aussi dans nombre de restaurants, dont le tout nouveau restaurant d'Éric Fréchon, à Antibes. Au Cap Eden Roc, le bar vous est servi taillé en très fines lamelles, salé, saupoudré de piment d'Espelette, généreusement arrosé d'huile d'olive, le tout surmonté du jus d'un quart de citron. Un repas frais, parfait pour déguster face à la mer.