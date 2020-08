La recette des courgettes farcies au cœur coulant de gorgonzola

Qui a dit que l’on n’aimait pas manger chaud l’été ? C’est mal connaitre l’odeur d’une tomate, d’une aubergine ou d’une courgette farcie en train de cuire au four. D’autant plus lorsqu’un chef italien comme Fabrizio Rossi de la Pizzeria Popolare (Big Mama) ajoute, au centre de la farce, un cœur coulant de gorgonzola. Buen Appetito.

© Pierre Herbulot/Europe 1

Ingrédients pour 4 personnes : 4 courgettes rondes

300 g de bœuf haché

Une gousse d’ail

300 g de pain secs trempé dans du lait

1 œuf

50g de gorgonzola

Du persil et du cerfeuil

Du parmesan

Les étapes de la recette

1. Commencez par coupez la tête des courgettes et videz-les en creusant l’intérieur à l’aide d’un couteau. Réservez-les, la tête en bas pour les égoutter.

2. Faites tremper le pain dans du lait. Coupez en petits morceaux la chair sortie des courgettes et mettez là dans un saladier. Ajoutez la viande hachée, une demi-gousse d’ail coupée finement, le persil et le cerfeuil grossièrement hachés et mélangez cette farce avec les mains.

3. Ajoutez ensuite le pain ramolli et égoutté, du sel, du poivre et un œuf avant de mélanger à nouveau jusqu’à l’obtention d’une farce homogène.

4. Pour le montage, mettez une belle cuillère à soupe de farce dans chaque courgette. Façonnez à l’aide de votre pouce une petite cavité et glissez-y l’équivalent d’une cuillère à café de gorgonzola, recouvrez avec de la farce et ajoutez un filet d’huile d’olive avant d’enfourner pour 45 min à 160 degrés (n’oubliez pas de cuire aussi les "chapeaux" de chaque courgette aussi).

5. A la sortie du four, saupoudrez généreusement de parmesan râpé et refermés les courgettes avec leur chapeau, c’est prêt.