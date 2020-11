La quiche Cantal-kabocha de Laurent Mariotte

Pour changer du potimarron et du butternut, tout droit venu du pays du soleil levant, voici la courge kabocha, un légume de saison souvent délaissé au profit des autres courges. Pour éviter cela et jouer les audacieux en cuisine avec simplicité, Laurent Mariotte nous donne une de ses recettes pour se régaler avec ce légume d'automne dans son émission La Table des bons vivants.

Petit précis d'histoire

Le "potiron vert" à la peau striée vert sapin et au cœur jaune orangé vient en majeur partie du Mexique et du Costa Rica. Elle aurait été importée par des marins portugais en 1541 du Cambodge d'où l'évolution de son nom de "kanbojia", transformé en "kabocha". La courge kabocha pèse jusqu'à 4 kg. Il en existe trois variétés : l'Asiatique - peu sucrée, assez fragile -, la pepo - qui ressemble à une courgette - et l'occidentale. C'est cette dernière que l'on retrouve en majorité sur nos étals. Dans tous les cas, le légume à l'avantage de ne pas avoir besoin d'être épluché pour effectuer de bons petits plats facilement comme le montre la recette de Laurent Mariotte : la quiche au Cantal et à la courge kabocha.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Simplicité et gourmandise

"Pour commencer, on coupe des petits dés de kabocha", explique Laurent Mariotte, "tout comme on pourrait le faire avec le butternut ou le potimarron. Vous les faites revenir dans un petit peu de beurre, puis vous placez les dés sur une belle pâte feuilletée dans un moule." Ensuite, vous venez déposer le mélange d'œufs et de crème dessus. Et vous finissez en parsemant de Cantal râpé le tout. "N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épices comme de la cannelle ou un mélange de quatre-épices, les courges adorent ça", conseille le professionnel.