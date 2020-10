Cap sur le patidou, une courge originale et de saison

"C'est le cousin du potimarron" : Laurent Mariotte dissipe tout doute quand il parle du patidou, une courge de saison donc, dans son émission La Table Des Bons Vivants. "À ne pas confondre avec le pâtisson", insiste Olivier Poels. D'autant plus que le patidou se récolte de septembre à novembre ! L'avantage, c'est qu'il se conserve jusqu'à janvier. "On peut donc l'utiliser en décoration d'Halloween avant de le déguster", commente Laurent Mariotte. À la dégustation, le patidou a une chair plus fine que le potimarron et il est aussi plus sucré. Avis aux gourmands.

Saveur d'automne

"Ça ressemble à un mini potiron, mais ça se cuisine comme le potimarron", explique Laurent Mariotte. "Ce que j'aime bien faire, c'est un velouté qu'on va servir à l'intérieur du légume. On récupère la chair qu'on va faire revenir avec de l'huile d'olive et une pointe de curry, du lait, du bouillon de légumes, par exemple. Vous mixez tout ça.

Vous enfournez pendant 25 minutes et ensuite vous remettez ce velouté à l'intérieur du petit doux. Puis, on casse des œufs qu'on met à l'intérieur, comme un œuf cocotte qu'on fait dans un ramequin. Vous le remettez dix minutes au four à 150°C. Vous obtenez un patidou-œuf cocotte". À refaire ce week-end pour un déjeuner gourmand et de saison.