LA QUESTION SEXO - Y a-t-il un âge pour se caser ?

Coups d'un soir contre relation sérieuse. Julian a fait son choix et veut "profiter de sa jeunesse". Mais à 28 ans, ses proches pensent qu'il n'a plus l'âge de papillonner et qu'il est temps qu'il trouve une relation sérieuse. Pour la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, il n'y a pas d'âge pour se mettre en couple, à moins de vouloir fonder une famille avec une personne du même âge. Dans "Sans Rendez-vous" ce mercredi, elle explique également que ce mode de vie traduit une difficulté à bâtir une relation, puisqu'un coup d'un soir s'arrête précisément au moment où cette dernière peut commencer.

La question de Julian

J’ai 28 ans, je profite de ma jeunesse et je vois beaucoup de filles, souvent pour des coups d’un soir. Certains proches m’ont dit que j’avais passé l’âge de faire ça et que je devais chercher une fille pour du "sérieux". Est-ce qu’ils ont raison ?

La réponse de Catherine Blanc

Je pense que les proches de Julian s'interrogent sur la difficulté qu'il a de se poser, de construire une relation, un couple. Certes, il y a un âge biologique s'il l'on veut faire des enfants avec une personne du même âge, mais pas pour ce qui est de bâtir une relation.

Est-ce le mode de vie de Julian qui inquiète ses proches ?

Oui, la question n'est pas la sexualité ou sa consommation, mais la difficulté qu'il a à créer des liens qui perdurent. C'est sa capacité à faire entrer l'autre dans sa bulle et lui donner suffisamment de valeur pour qu'il y reste qui sont en cause. Car en réalité Julian est toujours tout seul, dans un déni de l'autre et de sa valeur. Si ce n'est ce qui vient satisfaire son besoin immédiat.

Est-ce une forme d'insécurité ?

C'est une forme d'insécurité en effet. Lorsqu'on se rencontre seulement pour un soir, ça peut être formidable. C'est d'ailleurs comme cela que les gens qui ont ce genre de pratiques le racontent. Mais la réalité, c'est qu'au début, les deux corps doivent s'apprivoiser. Un coup d'un soir impliquant de s'arrêter au moment où la relation devient possible, c'est donc, généralement, une fausse rencontre.

Mais peut-être que Julian n'a tout simplement pas rencontré la bonne personne ?

Peut-être... Mais reste alors à définir ce qu'est la bonne personne. Dans ce cas, il faudrait alors se demander pourquoi il ne rencontre que des "mauvaises personnes". Mais il est possible que Julian soit dans une idéalisation de la bonne personne, pour justement ne jamais la faire intervenir dans le réel.

Le couple est souvent vu comme un des objectifs de vie ultime, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour certains ?

Oui, Julian peut être heureux comme cela, il y a des tas de chose à faire dans la vie pour s’épanouir, et la relation n’est pas nécessairement un point d’orgue. Il y a peut-être une défaillance de la part de Julian, mais au nom de quoi faut-il la corriger dans la meure où il est épanoui. Certains ont peur d'être seuls et voient dans la situation de Julian un grand drame, alors que pour lui c'est peut-être un lieu de confort et de sécurité. C'est sa vie et son choix.