LA QUESTION SEXO - Est-ce que le polyamour existe vraiment ?

Est-il possible d'aimer plusieurs personnes à la fois ? C'est la question que se pose Charlotte, une auditrice de 26 ans, dans Sans rendez-vous, lundi. Elle interroge la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc à ce propos. La spécialiste sexo d'Europe 1 explique que cet amour de plusieurs êtres est possible parce que les sentiments envers chaque individus ne sont pas les mêmes. Elle met toutefois en garde contre le fait que la personne polyamoureuse, même si elle a bien rationnalisé ses désirs, risque parfois de blesser ses partenaires.

La question de Charlotte

Je suis très amoureuse de mon copain et pourtant, j'ai remarqué avoir des sentiments pour un collègue. J'ai découvert il y a peu le terme polyamour. Mais est-ce que ça existe vraiment ? Si oui, qu'est-ce que je devrais faire ?

La réponse de Catherine Blanc

C'est aimer plusieurs personnes, mais généralement, quand on en parle, c'est parce qu'on vit et on consomme plusieurs histoires d'amour en même temps. Ce n'entre donc pas dans le cadre d'une tromperie, puisque c'est officiel, c'est une organisation de relation amoureuse. Parfois, d'ailleurs, il y a la connaissance de l'autre partenaire sans pour autant qu'il y ait de rapports entre les deux, contrairement à ce qu'il pourrait y avoir dans un plan à trois. Ce sont des histoires d'amour séparées et acceptées.

N'est-ce pas une définition occidentale et édulcorée de la polygamie ?

C'est évidemment une lecture qui veut se démarquer d'une autre façon de fonctionner dans certaines religions. Comme si, dès lors qu'on dit polyamour, on se démarque de l'indication d'une religion, notamment la religion musulmane, mais c'est la même chose, si ce n'est que ça peut se faire dans les deux sens, puisque c'est aussi vrai du côté féminin que du côté masculin.

Peut-on vraiment, au sens strict du terme, être amoureux de deux personnes de la même façon ? Ne va-t-on pas en aimer une plus que l'autre ?

D'abord, ce n'est jamais de la même façon. Je pense que la notion d'amour a des couleurs différentes selon les individus que l'on aime. Ceci est aussi vrai dans un cadre non sexué - comme c'est le cas avec ses enfants - que dans le cadre d'une relation sexuée. Simplement, c'est très joli simple sur le papier et beaucoup plus compliqué quant à l'organisation et à la réalité émotionnelle. Parce que, justement, il y a de la sexualité et d'une certaine manière, dans la sexualité, il y a un sentiment d'appartenance, plus ou moins masqué et ressenti.

Or, en général, le polyamoureux est celui qui est à l'origine du processus. Il vit ça très tranquillement et sait parfaitement l'expliquer et démontrer les bienfaits psychologiques de ce processus d'autonomisation, pour sortir de cette notion d'appartenance. Dans cette logique, ce qui abîme potentiellement la relation, c'est d'être embarqué dans l'idée que "je suis à toi et tu es à moi". Le polyamoureux aime pour aimer et pas pour posséder, dit-il. Sauf que c'est parfois plus compliqué quand on est celui qui est mis de côté pendant que l'autre, que l'on aime, aime ailleurs.

Comment en parler à son partenaire ?

Je pense que c'est effectivement très difficile. Simplement, ça a le mérite de l'honnêteté. Il est très compliqué de savoir ce qui fait qu'on aime en l'autre et le décorréler du désir. Est-ce le désir qui fait l'amour, le besoin de l'autre ou le regard de l'autre ? C'est très compliqué. Il y a de très jolies choses et puis, d'autres un peu plus complexes et moins sexy en réalité.

C'est différent du libertinage puisqu'il y a l'envie d'une vraie relation ?

Il y a effectivement l'envie de construire une relation. Donc il faut qu'elle arrive à le dire, avec le risque que cela puisse déstabiliser. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle va le consommer. Pour l'heure, elle n'a pas dit qu'elle était en désir de cet homme. Elle a dit qu'elle avait des sentiments. On peut avoir un cœur d'artichaut et dès lors que l'on croise quelqu'un, on tombe amoureux. Or, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, cela se construit émotionnellement. Ou alors c'est parce qu'il lui a fait de l'œil et qu'elle est amoureuse du fait qu'on est vu.