LA QUESTION SEXO - Pourquoi mon copain change-t-il complètement de comportement en public ?

Pourquoi le comportement de certaines personnes en couple change-t-il lorsqu'ils se retrouvent en public ? Dans Sans rendez-vous, lundi, sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'une auditrice qui regrette que son compagnon ait une attitude différente avec elle lorsqu'ils se retrouvent avec leur groupe d'amis. Celle-ci se demande pourquoi il exprime le besoin de fanfaronner au risque de la blesser.

La question de Priscilla

"Quand nous ne sommes que tous les deux, mon copain est très tendre, attentionné et romantique. Mais dès que l'on est en groupe avec des amis, ils se moquent de moi tout le temps. C'était amusant au début, mais ça en devient vexant à la longue. Pourquoi se comporte-t-il comme ça ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Ça me fait penser au film Grease, où il faut jouer le mec dur, sans émotion et se moquer des filles, puis à côté être un joli cœur amoureux. Je crois que c'est assez classique, notamment chez les jeunes gens. Parce que parce que justement, être romantique, c'est témoigner de ses propres émotions et c'est perçu par les garçons, à tort, bien évidemment, comme étant l'expression d'une faiblesse.

C'est aussi le sentiment potentiel qu'une femme a un pouvoir sur eux, puisqu'elle les séduit au point de les faire roucouler. Donc, de fait, beaucoup de garçons se protègent de toute cette expression et du coup ont besoin de chamailler, de brusquer un peu les filles. Et ces dernières en jouent souvent d'ailleurs, elles aiment bien, de façon assez masochiste, supporter ça parce que c'est une façon d'entendre cette ambivalence : elles seules savent qu'en réalité, ces garçons craquent pour elles.

Sauf qu'à la longue, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien pour elle, ni pour lui. Parce que ça laisser penser que l'expression de l'amour, du romantisme ou de la tendresse, c'est quelque chose qui est anti-viril. Alors que c'est une confusion évidemment, puisqu'être viril, ça demande de l'assertivité, de la puissance, mais ça ne veut pas dire de la méchanceté ou de l'agressivité de quelque manière que ce soit.

L'expression d'un sentiment de faiblesse

Beaucoup de jeunes gens fonctionnent de cette manière, mais je trouve que ce qui est assez inquiétant, c'est que ça en dit long sur l'idée qu'une relation impose leur soumission, donc ils essaient de se rebeller devant leurs copains. Mais en réalité, ce sont des jeunes hommes qui, plus tard, auront une tendance à être très peu proactifs et n'auront pas une relation équitable avec leur compagne. Ils laissent penser à la galerie qu'ils détiennent le pouvoir, le plastron brillant, mais ça en dit long sur leur sentiment de faiblesse dans leur rapport aux femmes.

Donc c'est très délétère pour la relation et très délétère pour le compagnon en question. Ça ne débouche ensuite que sur un sentiment de culpabilité qui fera encore plus de soumission derrière. D'ailleurs on le voit déjà à l'école maternelle : qui aime bien châtie bien. Et déjà tout petit, quelqu'un m'intéresse particulièrement, je ne peux pas faire face à ce flot d'émotions importantes. Et dès lors que l'autre est en face de moi, pour le masquer je vais dire tout le contraire. C'est ce qu'on appelle le contre-investissement d'un désir refoulé.

Mais à un moment, on grandit et on est responsable de son propos. Et ce qu'on abîme, on ne l'abîme pas que chez l'autre, on l'abîme déjà chez soi. Donc dans un premier temps, il faut lui dire en privé d'arrêter parce que c'est très vexant. Et puis le prévenir que s'il continue à le faire devant les copains, Priscilla lui répondra que son comportement est assez étonnant parce que c'est diamétralement différent de ce qu'il vit avec elle au quotidien."