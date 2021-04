LA QUESTION SEXO - Je refuse de donner mes codes de téléphone à ma femme. Ai-je raison ?

Doit-on savoir tout ce qui se passe dans la vie de son conjoint, jusqu'à avoir accès à son téléphone ? Dans Sans rendez-vous, vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'un auditeur qui a refusé d'échanger ses codes de téléphone avec sa femme. Celui-ci se demande s'il est normal de vouloir garder cet espace d'intimité même lorsque l'on est en couple.

La question de Mathieu

Nous avons appris qu'un couple d'amis avait échangé leurs codes de téléphone. Ma femme m'a proposé de faire la même chose, et je lui ai répondu qu'il n'en était pas question. Qui a raison ?

La réponse de Catherine Blanc

Le téléphone, c'est problématique puisque c'est avec qui je parle. Dans la réalité, ce n'est pas parce qu'on aime profondément quelqu'un et qu'on lui est fidèle que nos pensées sont toutes dans sa direction. Le téléphone contient aussi nos libertés et nos difficultés à parfois poser des limites, à un autre qui nous appellerait ou nous écrirait et à qui on répond gentiment, pas pour encourager, mais parce qu'on n'ose pas être trop coincé, au prétexte d'être marié ou en couple.

Alors on joue un peu le jeu d'une séduction, même si ça ne va pas plus loin. Pour autant, on n'a pas envie que quelqu'un puisse assister à cette espèce de plaisir personnel, voir jusqu'où peuvent aller les échanges et ce que l'on crée, ou que l'autre voie qu'on ne sait pas limiter la personne qui est en face parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un d'un peu coincé, un peu classique, un peu trop moralisateur, etc. Donc, c'est vrai que c'est très intime parce que ce sont des lieux où résident les preuves de nos aléas, de nos réflexions, de nos jeux érotisés, même quand il n'y a pas d'érotisme dans les faits.

Mais si l'on refuse, c'est que l'on a quelque chose à cacher ?

C'est toujours le risque, mais c'est aussi intéressant de dire 'je n'ai rien à cacher, mais je n'ai pas envie que tu puisses remonter le fil de mes réflexions, de mes échanges, qui suit aussi le rythme des aléas de notre relation'. D'ailleurs, si on veut se cacher des choses, même quand on a des codes de téléphone, on trouve toujours le moyen de le faire.

Je pense que ce n'est pas bon. Voir une partie de ce qui est dans la tête de l'autre, ce n'est pas toujours facile à gérer. Je ne suis pas pour les secrets, je ne suis pas pour les vies compliquées, mais de là à donner un accès intégral, ça ne doit pas être un jeu très sain. Il y a d'autres choses à créer ensemble que d'aller, a posteriori, regarder ce que l'autre dit.