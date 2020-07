LA QUESTION SEXO - Pourquoi certains hommes envoient-ils des photos de pénis non sollicitées ?

C'est ce qu'on appelle des dick pics. Certains hommes envoient des photos de leur pénis à des femmes qui, pourtant, ne les ont jamais sollicitées et vont le ressentir, évidemment, comme une violence sexuelle. Mais alors pourquoi certains s'obstinent à se livrer à ce genre de pratiques ? L'été dernier, des chercheurs de Colombie-Britannique, au Canada, ont mené une étude sur le sujet sur plus de 1.000 hommes hétérosexuels âgés de 16 à 76 ans. Et si l'on laisse de côté tout ce qui est "sexting", c'est-à-dire les échanges entre partenaires consentants pour se stimuler, il reste tout de même la moitié de l'échantillon pour répondre aux questions. Les résultats sont édifiants.

Quatre envoyeurs sur cinq espèrent que cela va exciter la destinataire

Environ 12% des répondants semblent conscients du fait que ces dick pics constituent une agression, puisque 7% avouent se livrer à l'exercice précisément pour mettre en colère une femme et 5% parce qu'ils n'aiment pas le féminisme. Mais d'autres croient au contraire que cela plaît à la destinatrice. Quatre sur cinq le font dans l'espoir d'exciter la femme qui tombera sur ce message, ou afin de manifester leur intérêt sexuel envers elle. Un sur deux le fait même dans l'espoir de recevoir le même type d'image en retour. Et un sur trois dans l'espoir que la personne voudra avoir un rapport sexuel.

Tout cela est déjà fort étonnant lorsqu'on sait que les femmes le vivent comme une agression sexuelle. Plus inquiétant encore : un homme sur cinq considère que c'est une façon normale de flirter. Et puis certains amateurs se montrent plus cyniques encore : un sur cinq pense qu'en envoyant suffisamment de dick pics, quelqu'un finira bien par répondre favorablement.

Haut degré de narcissisme... et de sexisme

Ces hommes, non seulement surestiment le pouvoir d'une image sur l'imaginaire féminin lorsque ce n'est pas consenti, mais plus largement ont des difficultés avec la notion de consentement. Car pour envoyer ce type de photos, il faut bien sûr s'assurer en amont que le ou la partenaire est consentant(e). L'immaturité affleure aussi, puisqu'un répondant sur quatre envoie des dick pics parce qu'il est fier de l'aspect de son pénis et veut le partager.

D'ailleurs, les chercheurs canadiens se sont aperçus que les expéditeurs patentés présentaient un haut degré de narcissisme. Ils ont aussi un haut niveau de sexisme, ce qui ne surprendra personne. En réalité, tous gagneraient à consulter pour mieux comprendre la sexualité féminine.

Du côté des malheureuses destinataires, il leur est conseillé de garder ces images et aller porter plainte au commissariat. Pour les femmes qui reçoivent ces photos, une erreur à ne pas faire : diffuser publiquement l'image non désirée vous mettrait à votre tour en tort.