LA QUESTION SEXO - Que penser des sextos et autres photos explicites dans un couple ?

Vous êtes en réunion, en train d'écouter Michel qui présente son powerpoint depuis 53 minutes quand votre téléphone vibre. Vous regardez discrètement, surprise : c'est la photo du pénis de votre conjoint. Face à cette situation, deux réactions possibles. La première est la gêne, les joues qui s'empourprent et un certain désir qui s'éveille. La seconde est le sentiment d'agression, de brusquerie et d'inconfort face à cette photo non réclamée. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, explique mercredi dans l'émission "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1 que les sextos sont un bon moyen de stimuler l'imagination érotique et sexuelle, à condition d'en user avec parcimonie.

La question de Nadia, 30 ans

Mon copain a pris l’habitude de m’envoyer des sextos ou des photos de son pénis, cela me gêne un peu surtout quand je suis au travail. Il me dit que ça fait partie de la sexualité dans un couple, qu’en pensez-vous ?

La réponse de Catherine Blanc

Le sexto consiste d’abord à mettre d’un coup du sexuel au milieu de quelque chose qui n’a pas lieu d’être sexuel. Il s’agit de solliciter la partie érotique de soi et de créer du lien avec l'autre. On le fait aujourd’hui par textos car nous avons les moyens techniques de le faire mais on le faisait déjà avant en s’envoyant des mots doux ou, à une autre époque, en portant une mouche à un endroit ou à un autre, qui portait un message érotique. Ça a toujours existé.

Il y une nuance entre envoyer un sexto et une photo de son sexe tout de même ?

En effet, aujourd’hui, la forme est peut-être un peu plus brusque et dénuée de toutes possibilités d’imaginaire. Il y a quelque chose dans cette façon de fonctionner qui ne marche que si ça participe à l’érotisation de l’autre. Sinon, en effet, c’est une brusquerie. Derrière des mots ou des "je vais te faire ceci ou cela", l’autre fait travailler son imagination et donc une fertilité d’imaginaire érotique. Une photo de pénis, ce n’est très érotique que dans la mesure où la partenaire aime cette idée. Pour cela, il faut connaître son ou sa partenaire. C’est là toute la difficulté. Lorsque l’on envoie quelque chose à quelqu’un, que ce soit un mot ou une photo, on l’envoie avec une intention et un état d’esprit qui ne sont peut-être pas partagés par l’autre.

Alors pour ou contre finalement ?

Je ne dis pas que je suis contre mais il faut utiliser les sextos avec parcimonie et ne pas tout faire par photo car c’est souvent un manque de capacité à mettre des mots. Une photo peut être très érotique, très jolie mais dans le même temps brusque et inappropriée car on ne tient pas assez compte de l’autre et de ce qu’il peut souhaiter.

C'est peut-être mieux d'y aller progressivement aussi, en commençant par des sextos puis en venir ensuite aux photos ?

C’est toute la difficulté entre l’érotisme et la pornographie. Il faut que la relation passe par l’érotisme avant d’en arriver à ce qui sera de fait une image pornographique. Il faut pouvoir écrire une histoire et faire progresser cette histoire et ne pas l’arrêter net. Après l’image, que voulez-vous envoyer d’autres ensuite ?