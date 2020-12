LA QUESTION SEXO - Ma fille de 17 ans appréhende sa première fois, comment la rassurer ?

La "première fois" peut être un sujet tabou entre les enfants et leurs parents. Dans l’émission Sans rendez-vous, vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc a répondu à Nadia, qui aimerait pouvoir rassurer sa fille qui a manifesté, sur les réseaux sociaux, des craintes concernant sa première relation sexuelle.

La question de Nadia

Ma fille de 17 ans s’apprête à avoir des relations sexuelles avec son copain, j’ai lu sur son compte Twitter qu’elle avait très peur d’avoir mal, d’être nulle. Comment la rassurer sans qu’elle comprenne que j’ai fouillé dans ses affaires ?

La réponse de Catherine Blanc

Il faut simplement l'inviter à s’exprimer en disant "ma chérie, je ne sais pas où tu en es avec ton petit ami, je ne sais pas si vous avez déjà fait l’amour, mais peut-être tu as des questions et inquiétudes, et si tel était le cas, tu pourrais me les poser et si je ne peux pas te répondre on pourra trouver quelqu’un qui le peut".

Ça ne sert à rien de laisser son enfant en difficulté, appeler un "au secours" un peu vague sur la toile.

Que faire si elle répond par la négation ?

Avec les enfants, il faut y aller plusieurs fois. Parfois, ils disent "non" sur quelque chose qu’ils désirent parce que le sujet est compliqué. Vous voulez leur donner quelque chose qui force leur pudeur parce que ça révèle leur désir, mais ils vont dire qu’il n’en ont pas besoin. Dans ce cas, il faut être plus chaleureux, en leur disant que ça vous ferait plaisir d’échanger sur ce sujet.

Ce n'est pas parce qu'on vous a dit non une fois qu’on ne peut pas rouvrir le sujet. D'autant plus qu'elle l'écrit sur la toile, donc d’une certaine manière elle le divulgue sans avoir, en face, des gens qui pourront lui répondre de manière rassurante.

Aurait-il fallu en parler avant ?

Là-dessus, il n'y a pas de règle, c'est à chacun de sentir son enfant, de voir ce qui évolue. Peut-être faut-il prendre le prétexte d’un film ou d’une chanson pour montrer que l'on peut parler du sujet, parce que l’enfant aime l’idée que l'on parle de quelque chose tant que ça ne le concerne pas. Échanger de façon large et générique permet d'ouvrir le champ des possibles de la communication entre une mère et sa fille.