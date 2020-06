LA QUESTION SEXO - Ma copine veut que je lui lèche les pieds, mais je refuse, suis-je égoïste ?

Certains fantasmes peuvent surprendre. Thomas, 34 ans, a été étonné par la demande de sa partenaire, qui aimerait qu’il lui lèche les pieds. Mais il a refusé et depuis sa petite amie lui fait la tête. La sexologue Catherine Blanc a répondu à notre auditeur, lundi dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1.

La question de Thomas 34 ans :

"Ma copine m’a demandé l’autre soir pendant que l’on faisait l’amour que je lui lèche les pieds. J’ai refusé et depuis elle me fait la tête. Elle me dit que je ne suis qu’un égoïste qui ne pense pas au fantasme de l’autre. Qu’en pensez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Je ne sais pas si elle est fétichiste, mais manifestement elle aime ce genre de choses. Est ce que parce qu’elle aime réellement l’idée qu’on lui caresse les pieds, ou est-ce pour éprouver Thomas pour voir jusqu’où il peut aller par amour ? Il y a souvent des choses curieuses dans des relations amoureuses, pour voir jusqu’où l’autre peut aller. Mais doit-on aller au bout du bout des fantasmes de l’autre, même si ils sont gentillets ? Ou est-on égoïste dès lors qu’on y répond pas ?"

Est-ce une pratique répandue ?

"Je ne sais pas (rires). Lors de mes consultations, tout le monde ne me parle pas de ses jeux amoureux. Bien qu’on parle de sexualité on ne va pas dans le détail, si les personnes préfèrent le lobe de l’oreille ou autre chose. Mais tout est possible, cela dépend de ce qu’on aime ou pas. Il n’y a pas un endroit qui ne soit pas sain, désirable ou grignotable."

Qu’est-ce qui peut bien plaire en faisant ça ?

"Il y a quelque chose de très sensuel dans le pied. Si vous faites de la réflexologie, il est touché, caressé, des points sont stimulés. Évidemment que le chaud et l’humide peuvent être agréables. Les pieds ne sont pas forcément malades, ils peuvent être en bonne santé et très beaux.

Mais si quelqu’un par exemple aime les chevaux et aimerait faire l’amour près d’un cheval, ce n’est pas pour ça qu’il faut y aller si on a nous-même peur de ça. On a le droit d’avoir des limites, d’être écœuré par des points du corps, pas parce qu’on est écœuré par l’autre. Si pour nous une oreille c’est dégueulasse, ce n’est pas pour ça que l’oreille de l’autre est dégueulasse. On ne peut pas, au nom de l’amour et de l’érotisme, toujours se soumettre même aux choses les plus banales. Même si les pieds, oui, n'ont rien de très problématique."

Du coup, la réaction de sa partenaire n’est-elle pas égoïste ?

"Mais qui est l’égoïste ? Celui qui refuse, ou celui qui boude parce qu’on n’accepte pas ? Il faut accepter que, dans une relation, il y a toujours des frustrations, que de part et d’autre on doit pouvoir poser des limites. Et donc on ne boude pas parce qu’on ne vous fait pas le petit truc qu’on voulait qu’on vous fasse.

Le pied est peut-être la zone érogène de sa partenaire. C’est peut-être une manière de déporter quelque chose qu’elle n’aimerait pas, comme un cunnilingus. Si c’est indispensable pour elle, il y a peut-être une inadéquation dans la relation. Il me semble que tout cela est très anecdotique, peut-être qu’il a envie que sa partenaire se lave les pieds avant. Il y a quelque chose qui est de l’ordre du fantasme, d’avoir l’autre ‘à ses pieds’. On peut commencer avec un massage avec de l’huile par exemple, ça peut être un compromis."