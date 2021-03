LA QUESTION SEXO - Je jalouse mes amis célibataires, pourquoi ?

>> Est-ce normal de jalouser la liberté de ses amis célibataires alors que l'on est soi-même en couple ? C'est en tout cas ce que ressent Abdel, un auditeur d'Europe 1 qui envie ses copains célibataires libres de batifoler, alors qu'il est en couple depuis désormais 5 ans. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique que ce sentiment vient de la façon dont Abdel vit son couple. Pour cette dernière, il doit en tout premier lieu identifier pourquoi il ne se sent pas libre, avant de savoir s'il s'est trompé en se mettant en couple. Mais attention, on a souvent tendance à idéaliser la situation que peuvent vivre d'autres personnes, prévient-elle.

La question d'Abdel

"Je suis avec ma copine depuis cinq ans et mes amis ont tendance à envier notre situation car ils sont tous célibataires depuis plusieurs années. Mais moi, je suis jaloux de leur liberté et de leurs multiples partenaires. Qu'en pensez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

On est toujours à regarder ce que vivent les autres et on l'idéalise. Ceux qui sont seuls mesurent la douleur de ne pas pouvoir se poser tranquillement dans une relation, tandis que les personnes en couple voient les libertés qu'ils se sont empêchées par le fait d'être en couple. Mais ce que vit Abdel ne raconte pas tant la réalité des choses que la façon dont il vit son couple. On n'est pas plus libre parce qu'on couche avec la terre entière ! La question de la liberté est intrinsèque à soi et n'est pas liée à comment on la gère dans le cadre du couple ou des relations sans lendemain.

Avec le Covid, être célibataire est-il plus dur ?

C'est vrai qu'en ce moment les couples représentent quand même une sécurité, un lien d'affection qui a eu tendance à disparaître avec la crise sanitaire. Une situation qui rend le célibat encore plus complexe, puisque les mesures de restrictions privent ces derniers de douceur, de regards, d'amour, etc.

Il y a-t-il un souci dans le couple d'Abdel ?

Si son attention est particulièrement attirée par ses copains dont il est jaloux, c'est qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans sa relation, dans sa sexualité avec sa compagne. Il faut déjà qu'il identifie pourquoi il ne se sent pas libre. Si pour lui être libre c'est de pouvoir coucher avec la terre entière, il s'est un peu trompé en se mettant en couple. Mais c'est peut-être que sa copine le surveille et l'étouffe. Auquel cas, quand la cage se referme il n'y a qu'une obsession : c'est l'envie de s'évader.